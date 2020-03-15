Карантин в Испании означает масштабную изоляцию 47 миллионов человек

15.03.2020, 11:03, Новости дня

Чтобы остановить распространение коронавируса, испанское правительство решило ввести карантин на всей территории страны, пишет El País. Эта масштабная изоляция, как отмечается в статье, затронет всё население, более 47 миллионов человек, которые смогут выходить на улицу только поодиночке, чтобы пойти на работу или купить еду, лекарства и предметы первой необходимости.



Reuters

Теперь не только в Мадриде, но во всей Испании вводится карантин для того, чтобы затормозить распространение коронавируса, пишет El País.

Испанское правительство по максимуму ограничит передвижение граждан. Из-за вступающего сегодня в силу указа о чрезвычайном положении вся страна официально оказывается закрытой.

Масштабная изоляция в своих собственных домах затронет более 47 миллионов человек, которые смогут выходить на улицу только поодиночке, чтобы отправиться на работу или купить еду, лекарства или товары первой необходимости, отмечает издание со ссылкой на премьера Испании.

Таким образом, как подчёркивается в статье, правительство избегает полной парализации производства, которое, согласно указу, закрываться не будет. Более того, граждане смогут по работе перебираться из одного города в другой на машине или самолётом.

Указ, утверждённый в эту субботу правительством, регулирует ограничения в передвижении граждан по всей Испании. Это решение испанские министры приняли после шестичасового совещания.

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил перед согражданами почти на семь часов позднее ожидаемого, говорится в статье. Такая задержка породила различные спекуляции в этот крайне напряжённый день, который закончился известием, напрямую касающимся главы испанского правительства: тест его супруги Бегоньи Гомес на коронавирус дал положительный результат. При этом тесты самого Санчеса до сих пор давали отрицательный результат.

В своей речи он «эпическим тоном» призвал народ к смирению и доверию, а также к единству всех регионов страны и граждан ради победы над коронавирусом.

«Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для борьбы с заразой. Важно не ошибиться с врагом, это вирус, и мы должны бороться с ним все вместе, — подчеркнул он. — Меры, которые мы собираемся принять, являются радикальными и будут иметь последствия».

Испанский премьер очень чётко дал понять, что вся страна, в том числе весь частный сектор, армия, полицейские силы автономных областей, должны поставить себя на службу борьбы с вирусом, пишет El País.