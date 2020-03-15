Россия приостановила ж/д сообщение с Украиной и Молдавией

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15.03.2020, 10:59, Новости дня

Со вторника временно прекращается курсирование международных поездов с Украиной и Молдавией из-за ситуации с коронавирусом, информирует Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в «РЖД»).

«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», – передает РИА «Новости» сообщение ФПК.

Временно отменены поезда №65/66 Москва – Кишинев, №5/6 Москва – Киев, №23/24 Москва – Одесса, № 61/62 Москва – Николаев, включая вагоны Херсон-Москва, №73/74 Москва – Львов включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва – Кривой Рог, включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва, №53/54 С.Петербург – Киев, включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург.

Отменены также поезда №47/48 Москва – Кишинев, №341/342 Москва – Кишинев, №361/362 Санкт-Петербург – Кишинев, №369/370 Баку – Киев.

До этого РЖД также отменили поезда в Берлин, Прагу и Париж.

Белорусская железная дорога (БЖД) также приняла решение временно остановить курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов на Украину из-за решения этой страны закрыть международное железнодорожное сообщение из-за коронавируса.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границы страны: с 17 марта Киев ограничивает пассажирское авиасообщение из-за коронавируса, с 16 марта на две недели закрывается граница для иностранцев.

Зеленский в пятницу также заявил, что у украинцев есть три дня на возвращение на родину.



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