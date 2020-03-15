Мнение: Как меняется центр Севастополя

15.03.2020, 10:45, Разное

О том, как проходит реконструкция Большой Морской и площади Ушакова в Севастополе.

Создавший немало практический трудностей, но вместе с тем необходимый ремонт.

Тема на форуме "Roads.Ru" https://roads.ru/forum/topic/32842-sevastopol-obschaya-tema/page/5/ (публикуют видео о реконструкции Крыма и Севастополя – раньше вели отличные темы по строительству Крымского моста).

Большую часть из этого не трогали со времен СССР.

Давеча по Большой Морской снова запустили общественный транспорт, но впереди еще немало работы, большую часть которой хотят успеть сделать до 9 мая.

Из сомнительных моментов по реконструкции площади, решение сделать разделительную полосу из деревьев, которые конечно несколько изменят привычный визуальный облик одной из главных площадей города.

PS. Сегодня буду в центре, пофотографирую актуальное состояние на 15 марта.