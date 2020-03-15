 

Коронавирус может «маскироваться» под другое заболевание

15.03.2020, 10:38, Разное

Специалисты из Сингапура выявили неизвестные доныне симптомы коронавируса. Инфекция COVID-19, как оказалось, может «маскироваться» под иное заболевание, а именно, лихорадку денге.
Указанное заболевание, сопровождается температурой и зудящей сыпью. Появление подобных симптомов у человека, инфицированного коронавирусом, и отсутствие у него кашля и повышенной утомляемости, может натолкнуть медиков на лечение его от лихорадки денге. Кроме того, возможны ложноположительные результаты анализов на данный недуг, передает «Обозреватель».

Эксперты предупреждают, неверный диагноз и неправильная терапия при коронавирусе грозят ухудшением состояния пациента и могут спровоцировать вспышку инфицирования окружающих.



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