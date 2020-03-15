 

«Граница закрыта»: Резо Гигинеишвили не может увидеться с живущей в США дочерью из-за коронавируса

15.03.2020, 10:38, Разное

Отечественный кинорежиссёр, продюсер и сценарист Резо Гигинеишвили на странице в Instagram показал старшую дочь Марию, живущую в США. Он признался, что не может увидеться с девочкой, так как из-за пандемии коронавируса закрыта граница.
После развода с первой супругой, эстрадной исполнительницей Анастасией Кочетковой, дочь Резо Гигинеишвили осталась жить с матерью, но при этом отец старается часто с ней встречаться, хотя девочка и живёт за океаном. Однако сейчас режиссёр лишён возможности лично увидеться с 13-летней Марией, поэтому общение ограничилось скайпом. В соцсети Гигинеишвили рассказал, что в Майами закрыты школы, и он это время мог бы провести с дочерью, однако США ограничили въезд через границу и родственники вынуждены смотреть друг на друга только через экран.

В комментариях к посту некоторые фолловеры рассказывают о ситуации с коронавирусом в своих городах и странах. Так, где-то население паникует, и во многих магазинах можно наблюдать практически пустые прилавки, у кого-то ввели карантин, запрет на проведение массовых мероприятий и посещение учебных заведений, а часть подписчиков Гигинеишвили вообще удивляются относительно закрытия границы, говоря, что не слышали новостей об этом. Некоторые советуют режиссёру немного потерпеть, надеяться на скорое завершение пандемии и его встречу с дочерью.



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