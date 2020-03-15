В Китае увеличилось число новых случаев COVID-19

15.03.2020, 10:37, Новости дня

В течение суток 14 марта на материковой части Китая выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил Национальный комитет КНР по здравоохранению.

За предыдущие сутки новых случаев было 11.

Умерло еще 10 человек (все – в провинции Хубэй). Таким образом, к 15 марта число жертв коронавируса в Китае составило 3199.

Всего с момента вспышки общее число заболевших составило 80 844. Излечилось от болезни 66 911 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 14 марта, за пределами Китая коронавирусом заразилось 61 518 человек в 135 странах мира (9751 – за последние сутки). 2199 человек погибли, из них 424 – за последние сутки.