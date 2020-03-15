Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад завершил карьеру биатлониста. Француз выиграл свою последнюю гонку
15.03.2020, 10:37, Новости дня
Французский биатлонист Мартен Фуркад 13 марта на своей официальной странице в Twitter сообщил о том, что заканчивает профессиональную карьеру.
“Спасибо за путешествие. Настало время прощаться”, – написал француз.
Thanks for the journey
Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84
— Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020
14 марта Фуркад провел последнюю гонку в своей карьере – мужскую гонку преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.
31-летний биатлонист уверенно занял первое место, неспешно пересекая финишную линию. Серебро и бронзу гонки взяли его соотечественники Кантен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, которые сразу после финиша поехали обнимать Мартена.
He began his career with a pursuit win and ended it with one too! A great final victory for @martinfkde in the #KON20 men pursuit. Watch it again onhttps://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/bJGXh9jw89
— IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020
После финиша французы открыли шампанское и с ног до головы облили Фуркада, таким образом отпраздновав прощание Мартена.
Фото: EPA
В своем последнем сезоне Мартену не хватило двух баллов в общем зачете, чтобы стать лучшим биатлонистом сезона. Большой хрустальный глобус забрал норвежец Йоханнес Бе.
Фуркад завоевал два малых хрустальных глобуса: француз был лучшим в спринтах и в индивидуальных гонках.
Фото: EPA
Примечательным является то, что свою первую золотую медаль Кубка мира Фуркад завоевал ровно за 10 лет до последнего золота – в том же месте и в том же виде гонки. 14 марта 2010 года 21-летний француз выиграл гонку преследования в финском городе Контиолахти.
На протяжении карьеры Фуркад пять раз становился олимпийским чемпионом и 13 раз чемпионом мира. Ему первому в истории удалось выиграть Кубок мира семь раз подряд. У французского спортсмена 150 подиумов на Кубке мира и 83 победы.
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