Пандемия коронавируса. Что делать украинцам, находящимся за границей. Инструкция

15.03.2020, 10:37, Новости дня

15 марта Министерство иностранных дел Украины опубликовало на своем сайте инструкцию из 17 пунктов для соотечественников и иностранцев в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ведомство поясняет, как вести себя в связи с тем, что правительство Украины объявило о чрезвычайных мерах по недопущению распространения болезни.

1) Когда Украина закрывает границы на въезд?

16 марта 2020 года с 0.00 до 0.00 3 апреля (ночь со 2-го на 3 апреля) прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев и лиц без гражданства.

Запрет на въезд может быть отменен или продолжен в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в мире.

2) Смогут ли попасть в страну граждане Украины в течение периода запрета на въезд?

Да, все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины.

3) Запрет действует только на въезд или также и на выезд из Украины?

По состоянию на сейчас Украина не устанавливала ограничений на выезд. Но другая страна, в которую выезжает гражданин, может иметь ограничения на въезд.

4) Кто не сможет попасть в Украину?

Иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющие права на постоянное или временное проживание в Украине.

5) Смогут ли попасть в Украину иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине?

Иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, могут въехать на территорию Украины так же, как и граждане Украины.

6) Кто еще может въехать в Украину?

Также въезд разрешен для лиц, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей, водителями и обслуживающим персоналом грузовых транспортных средств, членами экипажей.

Кроме того, предусмотрены исключения для определенных групп иностранцев. Решение об их допуске будет принимать МИД совместно с Государственной пограничной службой Украины. Например, если необходимо прибытие в Украину врачей или других специалистов.



14 марта. Пункт пропуска “Дорогуск” на границе Польши и Украины Фото: ЕРА

7) Что делать украинцам, находящимся за рубежом в отпуске, краткосрочной командировке или в иных целях, что предусматривает возвращение домой в ближайшие две недели?

Попробуйте найти способ вернуться в Украину до 0.00 в ночь с 16-го на 17 марта.

Если не удается это сделать, зарегистрируйтесь в системе “Друг”. Это специальная система Министерства иностранных дел Украины, в которую вы вносите свои данные и сообщаете МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране. Например, списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.

Обратитесь в посольство или консульство в вашей стране пребывания по телефону горячей линии на официальной странице, электронной почте или на их страницах в соцсетях.

Иногда из-за слишком большого количества пользователей система может “зависать”, а горячие линии оказываются слишком “горячими”. Мы приносим извинения и просим вас с пониманием относиться к этим ситуациям.

8) Сколько стоит звонок на горячую линию МИД Украины из-за границы?

По договоренности между МИД Украины и украинскими мобильными операторами, звонки с мобильных телефонов в роуминге на горячую линию МИД бесплатные.

9) Как вернуться в Украину гражданам, находящимся за границей?

Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение с 0.00 17 марта (по киевскому времени) до 3 апреля. Кроме того, будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для железнодорожного и автобусного сообщения.

Всех граждан Украины и иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, лиц, находящихся за рубежом в краткосрочной командировке, отпуске, на отдыхе, призывают вернуться в Украину до 17 марта.

Всем, кто не успеет этого сделать по объективным причинам (невозможность приобрести билеты на рейсы, важные личные обстоятельства и т.п.), Министерство иностранных дел Украины рекомендует обратиться в украинские консульства. МИД приложит все усилия, чтобы помочь тем, кому необходимо срочно вернуться в Украину до завершения периода ограничений. Актуальная информация будет предоставляться на регулярной основе через все официальные каналы коммуникации, а также через зарубежные дипломатические учреждения.

10) Как будут работать пункты пропуска?

Согласно решению правительства, продолжают работать 123 пункта пропуска. 107 пунктов пропуска до 3 апреля прекращают свою работу. Полный перечень закрытых пунктов пропуска, а также пунктов пропуска, в которых прекращено пешеходное сообщение, можно найти на сайте Кабинета Министров Украины.

11) Должны ли люди, которые будут въезжать на территорию Украины, пройти дополнительные обследования или придерживаться других правил безопасности?

В пунктах пропуска на границах работают специально созданные санитарные отделы. По возвращению из стран, где, согласно данным ВОЗ, сложилась неблагоприятная эпидситуация в связи с распространением коронавируса, в пунктах пропуска все граждане будут проходить температурный скрининг; будут приниматься соответствующие меры – человека будут направлять на самоизоляцию дома на период 14 дней, при необходимости – в медучреждение.

12) Смогут ли въехать в Украину иностранцы, которые управляют грузовыми автомобилями, транзитным транспортом, члены экипажа судов?

Экипажи судов, автомобилей, самолетов смогут попасть на территорию Украины, но должны будут пройти дополнительные обследования.

13) Что делать, если вы находитесь за границей и не можете связаться с консульством из-за перегруженности горячей линии?

Зайдите на страницу посольства или консульства Украины в вашей стране пребывания. На ней вы найдете адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях. Вы можете написать свое обращение по этому адресу или в сообщениях на этих страницах. Даже на выходных, вечером или ночью. Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД. Хотя и с очередью, но телефон горячей линии также продолжает работать: +38 (044) 238-16-57.

Просим прощения, если сразу не можем ответить вам или наши возможности не соответствуют вашим ожиданиям. Но уверяем, что Министерство иностранных дел Украины делает все, что в наших силах, чтобы предоставить вам необходимую помощь.

14) Изменяется ли режим работы зарубежных дипломатических учреждений?

МИД Украины в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции по всему миру сообщает, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан. Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме, кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно – связанные с пандемией.

Зарубежные дипломатические учреждения (ЗДУ) в этот период будут обрабатывать обращения по оформлению:

– удостоверений личности для возвращения в Украину на следующей неделе;

– приобретения гражданства Украины по рождению детям, рожденным в стране пребывания, и в связи с оформлением им удостоверения личности для возвращения в Украину в случае реальной безотлагательной необходимости;

– виз для въезда в Украину для обеспечения интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики, а также в случаях, имеющих гуманитарный характер по решению руководителя ЗДУ.

Особый режим, предусматривающий дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан, продлится с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 года, включительно.

15) Какие обращения временно не будут обрабатываться из-за чрезвычайной ситуации?

Обращения граждан в консульские учреждения, которые временно не будут обрабатываться ввиду чрезвычайной ситуации:

– оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу;

– удостоверений личности для возвращения в Украину, исключая потерю/отсутствие паспортных документов, реальной необходимости гражданина вернуться в Украину; в других критических для граждан Украины случаях по решению руководителя ЗДУ;

– принятие на консульский учет;

– вопросы нотариата (кроме форс-мажорных случаев, например, заверение документов о смерти, необходимых для транспортировки умерших, заявлений о выезде детей и т.п.), РАГС, истребования, легализации документов;

– вопросы гражданства, за исключением оформления приобретения гражданства Украины по рождению детям, рожденным в стране пребывания, и в связи с оформлением им удостоверения личности для возвращения в Украину в случае реальной необходимости;

– оформление виз для въезда в Украину или транзитного проезда через ее территорию, кроме случаев необходимости обеспечения интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики, а также в случаях, имеющих гуманитарный характер, по решению руководителя ЗДУ;

– удостоверение официальных документов апостилем и в порядке консульской легализации (для представительств МИД на территории Украины);

– посещение задержанных/арестованных и т.п.;

– выездное консульское обслуживание.

После возвращения к штатной работе все запросы будут обработаны.

16) Что делать, если вы в этом списке не нашли ответа на вопрос, который вас беспокоит?

Обращайтесь в дипломатическое учреждение в вашей стране, на горячую линию МИД Украины по телефону +38 (044) 238-16-57 или напишите электронное письмо на эту почту: [email protected]

Информация оперативного штаба МИД Украины по коронавирусу и ситуации с гражданами Украины за границей:

Twitter: https://twitter.com/UA_MFA_Info

Facebook: https://bit.ly/2v9WUDb

Telegram: https://t.me/s/Coronavirus_Info_MFA

17) Как уберечь себя и своих родных?

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. С теми, кто имеет симптомы простуды. Минимальная дистанция – 1,5 метра.

Укрепляйте иммунитет и следите за самочувствием. Полноценное питание, здоровый сон, физические упражнения и водный баланс организма.

Мойте часто руки с мылом в течение 20 секунд или пользуйтесь антисептиком, содержание спирта в котором не должно быть меньше 60–80%.

Избегайте прикосновений к своему лицу. Не прикасайтесь грязными руками к глазам, носу и рту.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

Дезинфицируйте поверхности и упаковку.

Отменяйте события, предусматривающие большие скопления людей.

Работайте из дома при возможности.

Вовремя обращайтесь к врачу. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.