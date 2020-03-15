Есть результат! Президент США сдал тест на коронавирус

15.03.2020, 10:36, Новости дня

Ранее инфекцией заразились сразу несколько человек из делегации, посещавшей президента США накануне.

Результат теста президента США Дональда Трампа на наличие коронавирусной инфекции оказался отрицательным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Лечащий врач американского президента Шон Конли подчеркнул, что спустя неделю после общения с бразильской делегацией у Трампа нет никаких симптомов заболевания.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились четыре человека из делегации президента Бразилии Жаира Болсонару, посещавшей Трампа накануне. Сам бразильский лидер опроверг сообщения о том, что тоже заражен. Однако его поместили под наблюдение.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156000 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Жертвами вируса стали 5830 человек, более 75000 — излечились. США находятся на восьмом месте в мире по количеству заразившихся — около 2800 человек.

По состоянию на 14 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели.