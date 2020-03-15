 

Есть результат! Президент США сдал тест на коронавирус

15.03.2020, 10:36, Новости дня

Ранее инфекцией заразились сразу несколько человек из делегации, посещавшей президента США накануне.

Результат теста президента США Дональда Трампа на наличие коронавирусной инфекции оказался отрицательным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Лечащий врач американского президента Шон Конли подчеркнул, что спустя неделю после общения с бразильской делегацией у Трампа нет никаких симптомов заболевания.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились четыре человека из делегации президента Бразилии Жаира Болсонару, посещавшей Трампа накануне. Сам бразильский лидер опроверг сообщения о том, что тоже заражен. Однако его поместили под наблюдение.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156000 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Жертвами вируса стали 5830 человек, более 75000 — излечились. США находятся на восьмом месте в мире по количеству заразившихся — около 2800 человек.

По состоянию на 14 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19, в том числе у 56 россиян. Из них восемь человек выздоровели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Экономика Германии близка к стагнации из-за вспышки коронавируса

05.02 / Дело о декларировании недостоверной информации экс-нардепом Белоцерковцем направлено в суд – САП

23.01 / ООН поддержала предложение Путина о встрече лидеров стран СБ

07.03 / МИД опроверг «вмешательство» РФ в выборы в Боливии

27.02 / Умерла бабушка-сказочница, продававшая свои книги на морозе за копейки

16.01 / Зеленский напомнил про украинских «киборгов»

07.01 / Соловьев отрепостил сообщение о «блестящем лидере Муссолини», который «дал миру путь, по которому идет сегодня Россия»

11.03 / Посольство России в Нидерландах прокомментировало судебный процесс по MH17

26.01 / Недорогой кроссовер Suzuki S-Presso станет глобальной моделью

15.01 / В Общественной палате оценили социальный блок послания Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика