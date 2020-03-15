Не ту Валентину в космос отправили: британцы перепутали Матвиенко с Терешковой

15.03.2020, 10:36, Новости дня

В статье таблоида вице-спикера Совфеда назвали первой женщиной-космонавтом.

Британский таблоид Daily Mail перепутал спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с депутатом Госдумы Валентиной Терешковой. Статью с ошибкой опубликовали на сайте издания 11 марта.

В публикации Матвиенко назвали первой женщиной-космонавтом, тогда как на самом деле в 1963 году полет совершила не она, а Терешкова. При этом газета ошиблась не только в тексте, но и в иллюстрации: вместо снимка спикера Совета Федерации, в материале появилась фотография Терешковой.

«В ходе своего выступления перед голосованием Федерального собрания спикер Валентина Матвиенко, депутат и советский космонавт, которая была первой женщиной в космосе, назвала принятие поправок одним из наиболее значимых вопросов современной российской истории», — говорится в статье.

10 марта Терешкова привлекла к себе внимание всей страны. Она выступила с предложением «обнулить» президентские сроки Владимира Путина после принятия поправок в Конституцию. Это даст главе государства возможность участвовать в выборах в 2024 году. Президент, Госдума, Совет Федерации и региональные заксобрания уже поддержали предложение Терешковой. Теперь все зависит от Конституционного суда, который должен оценить законность этой поправки.