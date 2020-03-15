 

Samsung готовит две версии смартфона Galaxy Note20

15.03.2020, 10:30, Разное

Смартфон Samsung Galaxy Note20 может получить сразу две версии. Представители компании сообщили, что оба устройства будут построены на принципиально разных платформах.
О возможном расширении модельного ряда устройство серии Note 20 впервые пояснил XDA Developers Макс Вайнбах, в свое время опубликовавший детальную информацию о Galaxy S20 еще до анонса. По его словам, новая линейка от Samsung будет включать в себя два устройства, одно из которых имеет в комплекте стилус. Второй смартфон получит совершенно другие характеристики и форм-фактор.

«Модель Note20 во второй версии станет работать на основе процессора Snapdragon 865. Первая вариация смартфона получит немного другой чип, но не уступающий по производительности. Также основной представитель линейки сделает уклон на камеру. Базовая Note20 должна будет покорять пользователей своими программными возможностями», – пояснил Вайнбах.
Примерно такую же информацию обнародовал и другой сетевой информатор с ником RODENT950. По его словам, отличия SoC связаны с особенностями регионального рынка. Не исключено, что вторая версия смартфона будет работать на основе одного из процессоров от Exynos.



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