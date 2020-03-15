Подтверждено наличие в Honor 30S четверной камеры

15.03.2020, 10:30, Разное

Готовящийся к презентации смартфон Honor 30S, относящийся к устройствам среднего сегмента, получит основную камеру на четыре модуля. Наличие таковой подтверждает новый рендер гаджета.

На изображении представлена тыльная сторона корпуса Honor 30S. Видно, что четыре модуля основной камеры смартфона располагаются в прямоугольном блоке с закругленными углами. На рендере устройство, наделенное боковым сканером дактилоскопии, представлено в градиентной расцветке.

По сведениям ресурса GSMArena, новинка прошла сертификацию в China Compulsory Certificate. Аппарат, как сообщалось ранее, получит поддержку 5G-сетей и будет базироваться на еще официально не представленном процессоре Kirin 820. Кроме того, он обзаведется быстрой 40-ваттной подзарядкой аккумулятора.