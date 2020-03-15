На матче чемпионата РФ по футболу вывесили баннер в честь Терешковой

15.03.2020, 10:30, Новости дня

На матче чемпионата РФ по футболу между «Арсеналом» и «Рубином» в Туле на трибунах появился баннер с изображением депутата Госдумы и первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой с подписью «Валя, ты просто космос!».

Баннер на секторе напротив главной трибуны поднимали дважды, информирует Ura.ru.

Почему болельщики развернули этот баннер, неизвестно.

В среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята поправка Терешковой о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправка Терешковой решит «проблему 2024 года».

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что возможность для действующего президента вновь участвовать в выборах, согласно поправке в Конституцию, не подразумевает пожизненного президентства.