Воспитательница простым экспериментом показала малышам в детском саду, как мыло убивает бактерии

15.03.2020, 10:30, Разное

Воспитательница Аманда Лоренцо разместила в Instagram видео, снятое в детском саду, где она работает. Простым экспериментом она продемонстрировала малышам важность соблюдения правил гигиены, или как мыло может убивать бактерии.

В кадрах ролика показаны две ёмкости, в одной из которых обычное жидкое мыло, во второй – вода с насыпанным молотым чёрным перцем. Специя в данном случае выступает в роли бактерии, а весёлым и познавательным экспериментом воспитательница показывает детям важность мытья рук. Сначала один из малышей окунает палец в воду с перцем, затем в мыло и обратно возвращается к первой ёмкости. От намыленного пальчика «бактерии» буквально отскакивают, вызвав у воспитанников детского сада большое удивление.

Лоренцо не скрывает, она воспользовалась идеей, увиденной в TikTok, и, посчитав её достойной внимания, показала детям. Взрослым понятно, частички перца «разбегаются» из-за разной плотности веществ, но для малышей это «волшебство» является отличным примером того, что мыть руки с мылом обязательно, так как это поможет убить бактерии и снизит риск заражения опасными заболеваниями.