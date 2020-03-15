 

Воспитательница простым экспериментом показала малышам в детском саду, как мыло убивает бактерии

15.03.2020, 10:30, Разное

Воспитательница Аманда Лоренцо разместила в Instagram видео, снятое в детском саду, где она работает. Простым экспериментом она продемонстрировала малышам важность соблюдения правил гигиены, или как мыло может убивать бактерии.
В кадрах ролика показаны две ёмкости, в одной из которых обычное жидкое мыло, во второй – вода с насыпанным молотым чёрным перцем. Специя в данном случае выступает в роли бактерии, а весёлым и познавательным экспериментом воспитательница показывает детям важность мытья рук. Сначала один из малышей окунает палец в воду с перцем, затем в мыло и обратно возвращается к первой ёмкости. От намыленного пальчика «бактерии» буквально отскакивают, вызвав у воспитанников детского сада большое удивление.

Лоренцо не скрывает, она воспользовалась идеей, увиденной в TikTok, и, посчитав её достойной внимания, показала детям. Взрослым понятно, частички перца «разбегаются» из-за разной плотности веществ, но для малышей это «волшебство» является отличным примером того, что мыть руки с мылом обязательно, так как это поможет убить бактерии и снизит риск заражения опасными заболеваниями.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro снова появился в магазинах после быстрой продажи первой партии

18.01 / Мнение: Насчет «примата внутреннего законодательства»

13.03 / #Поуши. Архитектурные решения уличных туалетов в России

01.01 / Пляски на костях, безумная миллионерша и эскортницы: жуткая вакханалия в гостях у Малахова

29.12 / “Проститутка!”: разъяренный Разин набросился на Баскова

22.02 / «Больше таких не встречала»: Анастасия Волочкова рассказала о романе с бизнесменом из Чили

10.03 / Скандалы: Суд начался. Виновные уже известны

13.03 / Учёные: Одиночество может усиливать воспалительные процессы в организме человека

06.02 / В Сети опубликованы эскизы нового смартфона Xiaomi Redmi Note 9

22.01 / Никола Тесла мог соблюдать обет безбрачия ради «связи с космосом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика