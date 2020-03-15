Из больницы в Коммунарке выписали 52 человека с отрицательными анализами на коронавирус

15.03.2020, 10:28, Новости дня

После проведения анализов на коронавирус из больничного комплекса в Коммунарке выписали 52 человека, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

«В настоящий момент в больничном комплексе находятся 312 пациентов, из них 17 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Нет ни одного пациента в критическом состоянии. В эти выходные мы выписали 52 человека, все они прошли наблюдение в течение 14 дней, с отрицательными анализами на коронавирус», – приводятся его слова на сайте мэри Москвы.

Все 52 пациента ранее контактировали с людьми, у которых ранее нашли коронавирусную инфекцию. Помещенные на карантин имели легкие симптомы ОРВИ. В течение нескольких недель им оказывалась медицинская помощь, сейчас все они полностью здоровы.

«Я приехал в Москву 1 марта, в аэропорту меня попросили проехать в больницу. Так я оказался здесь на карантине. Мне сделали тесты, чтобы подтвердить наличие коронавирусной инфекции. Я очень рад этим результатам – у меня нет коронавируса. Мне очень нравится клиника, в которой я провел время – она похожа на отель. Большое спасибо главному врачу и всему персоналу. Я понимаю, что такие меры необходимы для предотвращения коронавирусной инфекции», – прокомментировал Арман Фалла, один из выписанных пациентов.

Выписка пациентов из стационара производится после получения двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствия клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из эпидемиологически неблагополучной страны или после контакта с больным.

Больничный комплекс в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сейчас в больничном комплексе находятся 17 человек с положительным результатом теста на вирус нового типа.

В новой больнице созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения. Это одна из крупнейших современных клиник в нашей стране. Все пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных команд врачей – инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. Особое внимание здесь уделяется комфорту пациентов. В здании оборудованы маломестные палаты с большими окнами и высокими потолками. Пациентам доступен бесплатный Wi-Fi. Организовано пятиразовое питание. Санузлы приспособлены для доступа маломобильных граждан.

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