 

“СКА-Хабаровск” переиграл “Нижний Новгород” в матче 27-го тура ФНЛ

15.03.2020, 10:15, Новости дня

В матче 27-го тура первенства ФНЛ "СКА-Хабаровск" обыграл команду "Нижний Новгород" – 2:0. У победителей голами отметились Константин Бахелюк и Магомед Эльмурзаев, забившие на 11-й и 82-й минутах соответственно.

"СКА-Хабаровск" одержал третью победу в последних пяти играх и с 43 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Нижний Новгород" расположился на 11-й строчке, имея в активе 36 очков.

В следующем туре первенства Футбольной национальной лиги хабаровчане в воскресенье, 22 марта, на выезде сыграют с "Армавиром", а нижегородцы в тот же день примут саранскую "Мордовию".



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