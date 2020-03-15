Анатолий Руденко объяснил, почему отказался от секса с супругой на полгода

15.03.2020, 10:07, Разное

Отечественный актёр театра и кино в программе «Ты не поверишь» объяснил, почему отказывался на полгода от секса с супругой Еленой Дудиной. Оказалось, что таким образом он решил «оценить свои возможности» и в итоге смог долгое время хранить верность.

Анатолий Руденко признаётся, жена сначала не восприняла всерьез его инициативу и лишь посмеялась над решением на время отказаться от интима. Дудина не верила, что муж сможет целых полгода обходиться без секса, однако ему это удалось, хотя в большей мере в данном случае помогла работа и напряжённые графики съёмок. Именно в этот период Руденко много времени проводил в поездках между Россией и Украиной, поэтому на протяжении 6 месяцев пара практически не виделась. Актёр заметил, что хранил супружескую верность, а отказ от секса назвал не только «проверкой своих возможностей», но и в некотором роде «вынужденной мерой» ввиду гастролей и постоянных съёмок.



Сейчас, по словам супругов, у них весьма насыщенная личная жизнь и настоящий медовый месяц. Руденко и Дудина живут в браке около 8 лет, воспитывают 7-летнюю дочь Милену, но начали задумываться о пополнении семьи и мечтают о втором ребёнке, надеясь, что в ближайшем будущем желание воплотится в реальность.