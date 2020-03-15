Дженнифер Лопес показала пикантное фото в смокинге без брюк

15.03.2020, 10:07, Разное

Дженнифер Лопес обнародовала на своей странице в Instagram фото, на котором предстала в смокинге без брюк и в высоком нижнем белье. Снимок был сделан для рекламной кампании нового бренда обуви от певицы специально для Designer Shoe Warehouse.

На фотографии Лопес позирует в пиджаке от костюма и белой рубашке, заправленной в высокое нижнее белье. Все черные элементы наряда певицы выполнены из материала, визуально напоминающего шелк из-за глянца. Сама Лопес признала, что на фото на обувь многие обратят внимание в последнюю очередь. Коллекция от Лопес и Designer Shoe Warehouse будет состоять преимущественно из строгих туфлей в различных вариациях и неординарных цветовых решениях.

«Рада представить вам первое фото с лукбука специально для Designer Shoe Warehouse. Презентация коллекции обуви, в создании которой я принимала непосредственное участие, состоится уже 16 марта. Кампейн получился очень стильным и современным, но с нотками классики», – пояснила Лопес под фото.

В комментариях под снимком многие фанаты звезды написали, что ее образ является откровенным даже для самой смелой вечеринки. В то же время, за считанные часы фото собрало более 450 тысяч лайков.