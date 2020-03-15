 

Суд по делу Нетаньяху перенесли из-за коронавируса

15.03.2020, 9:59, Новости дня

Окружной суд Иерусалима принял решение в связи с ситуацией с коронавирусом перенести с 17 марта на 24 мая первое заседание по трем делам и.о. премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в злоупотреблениях и коррупции, сообщило израильское государственное радио «Кан».

Решение о переносе первого заседания приняла коллегия из трех судей во главе с Ривкой Фридман-Фельдман после того, как по указанию министра юстиции Амира Оханы все суды Израиля перешли в режим работы в «чрезвычайной ситуации», передает ТАСС.

В субботу власти Израиля запретили собрания с участием более 10 человек.

Кроме того, в стране закрыты университеты и большинство школ, а все въезжающие в страну должны проходить двухнедельный карантин.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.



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