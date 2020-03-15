Смартфон Honor 30S может получить самую быструю в своём классе зарядку

15.03.2020, 9:30, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Huawei готовит к премьере новый смартфон Honor 30S. По информации инсайдеров, данный гаджет может получить самую быструю в своём классе 40-ваттную зарядку.

Производитель на данный момент не разглашает подробности технических характеристик новинки Honor 30S, поэтому в основном данные базируются на утечках. Так, ожидается, что разработчики оснастят смартфон ещё не презентованной инновационной платформой SoC Kirin 820 с поддержкой сетей нового поколения 5G. Также говорят о 40-ваттной быстрой зарядке, что может сделать Honor 30S весьма привлекательным для пользователей среди остальных представленных в этом классе устройств.

Относительно основной камеры в Honor 30S применят то же решение, что и в флагманах P40, а также в ряде гаджетов других мировых производителей. Точная дата премьеры и стоимость пока не озвучивается, однако последняя ожидается не слишком высокой, на уровне 250-265 долларов.