 

Смартфон Honor 30S может получить самую быструю в своём классе зарядку

15.03.2020, 9:30, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Huawei готовит к премьере новый смартфон Honor 30S. По информации инсайдеров, данный гаджет может получить самую быструю в своём классе 40-ваттную зарядку.
Производитель на данный момент не разглашает подробности технических характеристик новинки Honor 30S, поэтому в основном данные базируются на утечках. Так, ожидается, что разработчики оснастят смартфон ещё не презентованной инновационной платформой SoC Kirin 820 с поддержкой сетей нового поколения 5G. Также говорят о 40-ваттной быстрой зарядке, что может сделать Honor 30S весьма привлекательным для пользователей среди остальных представленных в этом классе устройств.

Относительно основной камеры в Honor 30S применят то же решение, что и в флагманах P40, а также в ряде гаджетов других мировых производителей. Точная дата премьеры и стоимость пока не озвучивается, однако последняя ожидается не слишком высокой, на уровне 250-265 долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Мнение: Толстые эльфы, антиремнивочники и гибель американцев из-за патентов

25.01 / Алена Водонаева объяснила причины своего пристрастия к политике

13.03 / Закаты, рассветы: Бен Аффлек и Ана де Армас на пляжной прогулке в Коста-Рике

22.01 / Сытный ужин: ягненок с краснокочанной капустой и пастой птитим

05.03 / В Херсонесе обнаружили останки человека с признаками редкого генетического заболевания

18.01 / Майк Помпео рассказал о планах США нанести удар по ядерным объектам Ирана

14.01 / Мнение: Ужасающий опыт

04.02 / Вышедший на пенсию полицейский рассказал о том, как в детстве видел крылатого человека

03.02 / Скандалы: «Программу минимум я выполнила»

13.03 / Президент всех ткачих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика