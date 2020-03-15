 

В продаже появился чехол для смартфона OnePlus 8, который еще не вышел

15.03.2020, 9:30, Разное

В продаже на западных сайтах появился чехол для смартфона OnePlus 8, выход которого должен состояться только через месяц. Судя по его форме, устройство действительно будет иметь три основные камеры и дактилоскопический датчик под экраном.
Уже в начале апреля в продаже должны появиться смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Особенностью устройство станет поддержка сетей пятого поколения. Еще в минувшем году в Сеть попадали рендеры устройства, на которых можно было заметить, что они получат три основные камеры. На передней панели вырез сместится влево и будет представлять собой округлый участок для селфи-камеры.

Экран OnePlus 8 получил изгибы по краям, что позволяет задействовать всю его плоскость. Регулятор громкости и кнопка включения расположились на правой стороне. Смартфон располагает разъемом USB Type-C для подключения к компьютеру или соединения с адаптером. По данным инсайдеров в компании, устройство не будет иметь привычного разъема для наушников.

OnePlus 8 получит процессор Snapdragon 865 и 12 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5. Объем ПЗУ в смартфоне составит 256 гигабайт в базовой вариации. Версия Pro также должна получить поддержку беспроводной зарядки.



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