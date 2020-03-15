Медики рассказали, как правильно принимать таблетки для максимально эффективного лечения

15.03.2020, 9:30, Разное

Медики предупреждают, максимального эффекта при лечении можно достичь только при правильном приеме препаратов. Таблетки нужно пить, придерживаясь равных промежутков времени.

Пациент должен принимать лекарства строго по указанным врачом часам и согласно прописанной дозировке. В случае покупки препаратов без рецепта рекомендуется перед их приемом ознакомиться с инструкцией. Основной задачей лечения теми или иными таблетками является поддержание в организме их нужной нормы. По этой причине и следует пить лекарства не раньше и не позже определенного промежутка времени. Так, в организм поступает порция препарата в нужный момент, и исключается возможность передозировки.

Подобное правило работает при приеме антибиотиков. Не нужно прекращать лечение, если заболевание отступило, то есть таблетки, рассчитанные на неделю, следует пить ровно такой период.