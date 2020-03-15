Российские военные прибыли на место совместного патрулирования в Сирии

15.03.2020, 9:28, Новости дня

Военные полицейские Минобороны РФ прибыли на место сбора с турецкими военнослужащими на западе сирийского города Саракиба, чтобы начать совместное патрулирование участка трассы М4 в провинции Идлиб.

Патрулирование должно начаться в рамках достигнутых 5 марта договоренностей между лидерами РФ и Турции. В первом совместном патрулировании от РФ примет участие взвод военной полиции на бронетехнике. Патруль проедет по трассе М4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба), передает ТАСС.

Накануне в Сирии также начал работу совместный координационный центр по взаимодействию РФ и Турции для контроля за соблюдением режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования.

6 марта в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня. Об этом договорились в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.