 

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных коронавирусом

15.03.2020, 9:28, Новости дня

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом, напротив, есть заинтересованность в предоставлении максимально полной информации для недопущения распространения инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Должен сказать, что те слухи, с которыми мы сталкиваемся, с безответственными заявлениями, о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных, они не соответствуют действительности. Видимо политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях. Наоборот, мы сами заинтересованы немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания», – передает его слова «Интерфакс».

Он добавил, что своевременное информирование о новых случаях заражения позволяет выявить круг общения заболевших, поэтому власти немедленно сообщают обо всех подтвержденных случаях.

«У нас нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит», – подчеркнул Собянин, призвав москвичей не паниковать, но и не терять бдительности.

«Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем нормальном режиме», – сказал мэр.

Накануне в Москве оперативно выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице зарегистрировано 33 случая.

На интернет-портале мэра Москвы есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.



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