 

Астроном считает, что Плутон может заменить Землю в будущем

15.03.2020, 9:02, Разное

По прогнозам учёных, примерно через 4 миллиарда лет Земля может исчезнуть вследствие поглощения Солнцем. Однако к тому времени человечество найдёт планету с пригодными для жизни условиями и, по мнению астронома Владимира Сурдина, в будущем люди могут переселиться на Плутон.
Учёный говорит, температурные показатели на Плутоне могут варьироваться в районе 30˚C, что вполне подходит для человека. Минусом планеты, которая в будущем сможет заменить Землю, Сурдин называет её небольшую площадь, равную примерно территории, занимаемой РФ. То есть, если на Плутон переселится более 7 млрд человек, густота населения окажется приблизительно такой, какая сейчас наблюдается в Московской области.

При этом, если, по прогнозам специалистов, «колыбель человечества» погибнет через 4 млрд лет, то Плутону это точно не грозит даже ещё через миллиард лет. Таким образом астроном считает, именно названная им карликовая планета в будущем может колонизироваться людьми, так как имеет для этого все подходящие условия.



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