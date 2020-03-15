 

Новый Redmi Note 9 Pro уступил по скорости зарядки Realme 6

15.03.2020, 9:02, Разное

Эксперты протестировали два смартфона бренда Redmi – модели 6 и Note 9 Pro, похожие и по цене, и по параметрам, по скорости зарядки. Как оказалось, более новое устройство значительно уступает по данному показателю предшественнику.

Для интереса эксперты протестировали вместе с аппаратами Redmi более дорогой и наделенный 120-герцевым экраном смартфон Poco X2. Он обладает аккумулятором на 4500 мА•ч и 27-ватной зарядкой. Redmi Note 9 Pro получил батарею на 5020 мА•ч и зарядку на 18 Вт, а Realme 6 имеет АКБ на 4300 мА•ч и зарядку на 30 Вт.

Как выяснилось, за 5,5 минут батарея модели 6 способна набрать 12%, Poco X2, являющегося копией Redmi K30, – 10%, а Note 9 Pro – 6%. На 100% первый смартфон заряжается за 55 минут, второй – за 1 час и 4 минуты, а последний – за 2 часа. По мнению экспертов, ситуация с зарядкой новинки от Redmi может не понравиться потенциальным клиентам.



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