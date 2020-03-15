 

Украина 15 марта заберет украинцев, застрявших на границе Италии и Словении

15.03.2020, 9:02, Новости дня

Правительство Украины 15 марта направит спецрейс в Италию, чтобы эвакуировать около 100 граждан, застрявших на итальянско-словенской границе. Об этом на брифинге 14 марта заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал “24”.

“Никто украинских граждан не забывает, не оставляет. Мы будем их забирать. Для этого мы ежедневно проводим по несколько совещаний с операторами и перевозчиками. Например, на завтра запланирован спецрейс в город Тревизо (Италия), где граждане Украины оказались в изолированном состоянии и не могут выехать”, – отметил Криклий.

О том, что на границе Италии и Словении из-за вспышки коронавируса заблокированы около 100 граждан Украины, 13 марта сообщила программа ТСН. По словам украинцев, с которыми пообщались журналисты, на словенско-итальянскую границу они прибыли вечером 12 марта. Местные пограничники измерили температуру водителю и решили не пропускать автобусы, призвав туристов возвращаться в Италию. При этом у многих граждан Украины истекает граничный срок пребывания в странах ЕС, поэтому их могут обвинить в нарушении законодательства и депортировать.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели. В связи с этим в ночь на 17 марта будет прекращено регулярное авиасообщение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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