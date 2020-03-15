Календарь: 15 марта – Избран первый и последний президент СССР Михаил Горбачев

15.03.2020, 9:00, Новости дня

В этот день в 1990 году Михаил Горбачев избран единственным в истории СССР президентом.

15 марта 1990 года на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР Председатель Верховного Совета Михаил Сергеевич Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом.

На этом посту он пробыл около двух лет. Охранительная политика Горбачева привела к распаду СССР 8 декабря 1991 года, образованию СНГ и отставке президента СССР.

Заявивший о необходимости проведения съезда еще в феврале 1990 года, Горбачев не был уверен в результате всенародного голосования, потому отказался от демократических выборов.

В результате его избрание лишь депутатским большинством лишило его должность легитимности и предопределило союз с консерваторами, находившимися на важнейших государственных постах.

После подписания Беловежских соглашений и фактической денонсации союзного договора, 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия главы государства.

С января 1992 года по настоящее время он является Президентом Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачёв-Фонд). Занимает ряд других должностей в общественных организациях, например, с 1996 года — Председатель Правления Международного Зелёного Креста.

Праздники 15 марта:

Всемирный день защиты прав потребителей.

Международный день защиты бельков.

События дня:

1800 г. – в Санкт-Петербурге закончилось строительство Михайловского замка.

1818 г. – под эгидой Александра I выработана первая русская конституция – «Государственная уставная грамота Российской империи».

1892 г. – американский изобретатель Джесс Рено запатентовал первый эскалатор.

1917 г. – Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата, князя Михаила Александровича.

1938 г. – в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть.

1985 г. – зарегистрирован первый домен в зоне .com

Именинники:

Иосиф, Луиза, Николай.

Родились:

Жорес Алфёров (1930 – 2019 гг.) – физик, Нобелевский лауреат 2000 года.

Валентин Распутин (1937 – 2015 гг.) – российский писатель.

Ева Лонгория (1975 г.) – американская актриса и модель.