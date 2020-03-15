 

В Узбекистане зафиксировали первый случай коронавируса

15.03.2020, 8:59, Новости дня

У гражданина Узбекистана, вернувшегося на родину из Франции, диагностировали коронавирус. Это первый случай заболевания COVID-19 в этой стране, сообщило агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики.

«15 марта в 6.00 (4.00 мск) в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой признаны страны Евросоюза. За пределами Китая заражено уже более 61 тыс. человек в 135 странах.



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