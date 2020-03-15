Пугавшего кашлем пассажиров метро алматинца арестовали на 10 суток
15.03.2020, 8:59, Новости дня
В Казахстане арестовали на 10 суток 23-летнего жителя Алматы, который изображал больного коронавирусом и демонстративно кашлял на пассажиров метро, сообщил городской департамент полиции.
Ему вменили мелкое хулиганство. В полиции сочли его поведение кощунством на фоне непростой ситуации, передает «Интерфакс».
Перед судом алматинец публично принес свои извинения.
В Казахстане зафиксировано шесть случаев заболевания COVID-19.
Накануне сообщалось, что Казахстан временно ограничил использование внутренних документов для граждан РФ и Киргизии при пересечении государственных границ для борьбы с распространением коронавируса.
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