 

Пугавшего кашлем пассажиров метро алматинца арестовали на 10 суток

15.03.2020, 8:59, Новости дня

В Казахстане арестовали на 10 суток 23-летнего жителя Алматы, который изображал больного коронавирусом и демонстративно кашлял на пассажиров метро, сообщил городской департамент полиции.

Ему вменили мелкое хулиганство. В полиции сочли его поведение кощунством на фоне непростой ситуации, передает «Интерфакс».

Перед судом алматинец публично принес свои извинения.

В Казахстане зафиксировано шесть случаев заболевания COVID-19.

Накануне сообщалось, что Казахстан временно ограничил использование внутренних документов для граждан РФ и Киргизии при пересечении государственных границ для борьбы с распространением коронавируса.



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