Рецепт для воскресного завтрака: крок “Мадам” с соусом Бешамель
15.03.2020, 8:48, Разное
Ингредиенты:
Хлеб цельнозерновой – 2 шт
Ветчина – 40 г
Сыр Моцарелла – 40 г
Яйцо – 1 шт
Соус бешамель:
Мука – 30 г
Масло сливочное – 30 г
Вода – 70 г
Пармезан – 20 г
Способ приготовления:
1. В сотейнике размять сливочное масло до однородной массы. Порционно всыпать муку, избегая образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струйкой. Поставить сотейник с содержимым на огонь, выставить минимальную мощность конфорки и начинать томление. Постоянно мешать. Когда соус начнет булить, добавить пармезан. Помешивая, готовить еще 8 минут. Если заправка слишком жидкая, потомить её дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом Бешамель нужно добавить немного воды.
2. Взять 2 ломтика цельнозерного хлеба и смазать соусом. На один хлеб выложить ломтики ветчины, моцареллы и закрыть вторым кусочком. Обжарить на топленом сливочном масле. Яйцо обжарить на сковородке и выложить на полученный сэндвич.
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