Рецепт для воскресного завтрака: крок “Мадам” с соусом Бешамель

15.03.2020, 8:48, Разное

Ингредиенты:

Хлеб цельнозерновой – 2 шт

Ветчина – 40 г

Сыр Моцарелла – 40 г

Яйцо – 1 шт

Соус бешамель:

Мука – 30 г

Масло сливочное – 30 г

Вода – 70 г

Пармезан – 20 г

Способ приготовления:

1. В сотейнике размять сливочное масло до однородной массы. Порционно всыпать муку, избегая образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струйкой. Поставить сотейник с содержимым на огонь, выставить минимальную мощность конфорки и начинать томление. Постоянно мешать. Когда соус начнет булить, добавить пармезан. Помешивая, готовить еще 8 минут. Если заправка слишком жидкая, потомить её дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом Бешамель нужно добавить немного воды.

2. Взять 2 ломтика цельнозерного хлеба и смазать соусом. На один хлеб выложить ломтики ветчины, моцареллы и закрыть вторым кусочком. Обжарить на топленом сливочном масле. Яйцо обжарить на сковородке и выложить на полученный сэндвич.