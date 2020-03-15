 

Рецепт для воскресного завтрака: крок “Мадам” с соусом Бешамель

15.03.2020, 8:48, Разное

Ингредиенты:

Хлеб цельнозерновой – 2 шт
Ветчина – 40 г
Сыр Моцарелла – 40 г
Яйцо – 1 шт

Соус бешамель:

Мука – 30 г
Масло сливочное – 30 г
Вода – 70 г
Пармезан – 20 г

Способ приготовления:

1. В сотейнике размять сливочное масло до однородной массы. Порционно всыпать муку, избегая образования комочков. После перемешивания муки нужно слегка посолить и вливать воду тонкой струйкой. Поставить сотейник с содержимым на огонь, выставить минимальную мощность конфорки и начинать томление. Постоянно мешать. Когда соус начнет булить, добавить пармезан. Помешивая, готовить еще 8 минут. Если заправка слишком жидкая, потомить её дополнительно 2 минуты. В случае со слишком густым соусом Бешамель нужно добавить немного воды.

2. Взять 2 ломтика цельнозерного хлеба и смазать соусом. На один хлеб выложить ломтики ветчины, моцареллы и закрыть вторым кусочком. Обжарить на топленом сливочном масле. Яйцо обжарить на сковородке и выложить на полученный сэндвич. 



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