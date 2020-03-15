 

Добровольцы пронесли по Киеву баннер “Кива ху…ло, Киву на нары”

15.03.2020, 8:22, Новости дня

14 марта в Киеве прошел марш ко Дню добровольцев, в котором приняли участие около 10 тысяч человек, пишет “Апостроф”. Журналисты отметили, что один из плакатов был посвящен нардепу от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илье Киве.

Баннер с надписью “Кива ху…ло, Киву на нары” и фото политика принесли к Верховной Раде и прикрепили к ограждению.

Митинг начался на Михайловской площади, откуда колонна пошла в правительственный квартал через Майдан Незалежности, аллею Небесной сотни, улицы Грушевского, Шелковичную, Институтскую и Банковую. “Апостроф” пишет, что участники провели акции возле Верховной Рады и Офиса президента.

Фото: apostrophe.ua

ВИДЕОВидео: Богдан Чухлиб / YouTube

ВИДЕО Видео: Богдан Чухлиб / YouTube

ВИДЕОВидео: Богдан Чухлиб / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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