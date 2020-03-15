В Лондоне коронавирус обнаружили у женщины и ее новорожденного ребенка

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15.03.2020, 8:32, Новости дня

В больнице North Middlesex в Лондоне коронавирус обнаружили у новорожденного ребенка и его матери. Об этом 14 марта со ссылкой на собственные источники сообщило издание The Sun.

В больницу женщина попала с подозрением на пневмонию. О том, что у нее коронавирус, стало известно только после рождения ребенка.

Инфицированных направили в разные медучреждения: ребенок остался в North Middlesex, а его мать отправили в специализированную инфекционную больницу.

The Sun отмечает, что новорожденный является самым молодым носителем коронавируса.

Медики выясняют, когда заразился ребенок – в утробе или при рождении.

Изданию The Independent в больнице подтвердили, что у них есть два пациента с коронавирусом.

По состоянию на 14 марта в Великобритании количество жертв коронавируса достигло 21 человека, а количество выявленных носителей достигло 1140, отмечает The Sun.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.



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