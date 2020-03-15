 

Дочь Анастасии Заворотнюк показала редкие архивные фото мамы и бабушки

15.03.2020, 8:30, Разное

Старшая дочь отечественной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк на странице в Instagram обсудила тему женской красоты. Анна призналась, что для неё идеалами являются её мама и бабушка, редкие архивные фото которых она показала подписчикам.
Любимица сотен тысяч зрителей Анастасия Заворотнюк уже около полугода продолжает бороться с тяжёлым недугом. Семья актрисы практически не делится информацией о состоянии её здоровья, лишь иногда делая исключения. К примеру, не так давно дочь Заворотнюк Анна намекнула на положительный исход лечения, рассказав в соцсети, как ей, как и всем близким, сейчас тяжело, но они не теряют надежду на то, что «всё будет хорошо». В одном из недавних постов девушка разместила архивные фото матери, бабушки и репродукции картин известных художников, в разные периоды изображавших «идеальных женщин».


Дочь Анастасии Заворотнюк признаётся, для неё самыми красивыми женщинами остаются мама и бабушка, привлекательные не только внешне, но и имеющие «внутреннюю одухотворённость». При этом современные идеалы красоты с высокими скулами и пухлыми губами она таковыми не считает, говоря, что их можно «приобрести» с помощью косметологов и пластики, но это уже будет не истинная внешность женщины.



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