 

Украинские силовики обстреляли из минометов поселок возле Донецка

15.03.2020, 8:21, Новости дня

По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, вечером 14 марта украинские силовики устроили минометный обстрел. 25 мин калибром 120 миллиметров было выпущено в направлении Красногоровка – Старомихайловка. По поселку Старомихайловка было выпущено 15 мин того же калибра.

Поселок Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, уточняет РИА Новости. Инцидент произошел в 23:10 по местному времени (совпадает с московским).

Перестрелки между сторонами конфликта продолжаются вопреки соглашениям, принятым в Минске контактной группой. Военная операция Киева против самопровозглашенных ЛНР и ДНР длится с апреля 2014 года.



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