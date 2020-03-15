Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы и будет платить врачам

15.03.2020, 8:21, Новости дня

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение превратить все свои отели Pestana CR7 на родине в бесплатные больницы, чтобы помочь своей стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщает Marca, 35-летний футболист также будет платить заработную плату всем рабочим и докторам.

Ранее КриРо прокомментировал ситуацию с коронавирусом, заявив: "В данный момент мир переживает трудный момент, который требует от нас повышенного внимания и заботы друг о друге. Забота о человеческой жизни должна быть выше любых иных интересов".

При этом Криштиану находится не с "Ювентусом", который ранее объявил о тотальном карантине. Футболист на время уехал на португальский остров Мадейра, чтобы навестить перенесшую инсульт мать. Вскоре после этого в "Юве" и объявили о самоизоляции, а португалец решил переждать карантин на родине.

Напомним, на сегодняшний день уже приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионаты Англии, Испании, Италии, Франции и Португалии также, как и НХЛ с НБА взяли паузу.

Напомним , вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру. Сейчас число заболевших превысило 150 тысяч человек, из которых более пяти тысяч скончались