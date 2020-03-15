 

Москвичам пообещали холодный март

15.03.2020, 8:11, Новости дня

В Москве вторая половина марта ожидается холоднее первой, в ближайшее время потепления не ожидается, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Потепление в ближайшее время не предвидится. В течение следующей недели температура [среднесуточная] будет около нуля до четверга. Затем немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что вторая часть марта окажется гораздо холоднее первой и будет почти соответствовать климатической норме.

«После аномалий в начале месяца до 10 градусов тепла нас ждет почти нормальная погода», – сказал Вильфанд.

Напомним, в воскресенье, по прогнозу синоптиков, ожидается от 2 до 5 градусов мороза, небольшой снег.



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