 

В Алма-Ате пугавшего людей кашлем в метро мужчину арестовали на 10 суток

15.03.2020, 8:10, Разное

В метро Алма-Аты 23-летний житель изображал кашель, чтобы пугать пассажиров ради розыгрыша. Молодого человека приговорили к 10 суткам ареста.
23-летний житель Алма-Аты в разгар пандемии коронавируса снимал реакцию людей на его кашель и публиковал ролики в Сети. На них обратили внимание правоохранители, расценившие действия мужчины как «мелкое хулиганство».

Об инциденте рассказали в пресс-центре департамента городской полиции. В сообщении отмечается, что в этой сложной ситуации, связанной с эпидемией коронавируса, действия «кашлявшего» молодого человека можно назвать кощунством. Ради хайпа он «наплевал на этические и моральные нормы», за что его и привлекли к ответственности.

Пракер, получивший 10 суток, перед судом раскаялся в содеянном и публично попросил у всех прощения.

В Казахстане на сегодняшний день китайский коронавирус подтвержден у шести человек. Все они приехали на территорию страну из-за границы – Италии, Германии, РФ и Польши.



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