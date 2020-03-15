 

Покинувший Россию комик Александр Долгополов решил возвратиться в страну

15.03.2020, 8:07, Разное

Покинувший Россию артист разговорного жанра Александр Долгополов опубликовал пост в Instagram-аккаунте. В нем он пишет о своем решении вернуться в страну.
Двух месяцев для стендап-комика Александра Долгополова оказалось достаточно для того, чтобы проанализировать возможности молодого представителя жанра живого общения со зрителями за рубежом. Оказалось, что выступления такого направления менее популярны в Европе по сравнению с Россией. В его планах была поездка и в США, где, как он считает, «самая качественная комедия современности», чтобы попробовать «повыступать» там. Но обстановка в мире в связи с пандемией коронавируса не располагает к путешествиям. Многие страны закрыли свои границы для иностранцев, так поступил и Израиль. Именно туда выехал из РФ артист вместе со своей подругой, здесь беглецы «подавали на визы». Всесторонне оценив свои шансы на интеграцию в новое общество, Долгополов предположил, что гораздо проще возвратиться домой и попробовать защитить свои права.

Он надеется, что его не лишат свободы сроком на год, согласно УК России, так как за публичное оскорбление чувств верующих есть и более мягкие виды наказания. Жалобу на выступление комика подал житель Подмосковья именно с такой формулировкой. Правоохранительные органы не уточняют, какие именно высказывания артиста побудили заявителя считать их оскорбительными.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнение: Сообщение Moody’s

05.01 / Тюнеры Wald представили тюнингованный Mercedes-Benz S-Class

12.01 / Мнение: Перемирие

06.03 / Юлия Снигирь, Полина Гагарина, Ксения Собчак и другие гости показа Rasario

17.01 / Разработчики антивирусов Bitdefender обнаружили в Google Play разряжающие смартфон программы

30.12 / Константин Богомолов признался Ксении Собчак в любви: “Так хорошо вдвоем, как будто все только начинается”

05.02 / Антарктическое путешествие, прибор для сбора мочи и другое: что получат звезды в подарок на “Оскаре”

28.12 / В Москве прошел парад Дедов Морозов

24.01 / Менеджер Ольги Бузовой назвал Манукяна виноватым в том, что она не хочет отдыхать

30.12 / Мать Тимати прокомментировала видео с облизывающей её ногу внучкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика