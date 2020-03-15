Покинувший Россию комик Александр Долгополов решил возвратиться в страну

15.03.2020, 8:07, Разное

Покинувший Россию артист разговорного жанра Александр Долгополов опубликовал пост в Instagram-аккаунте. В нем он пишет о своем решении вернуться в страну.

Двух месяцев для стендап-комика Александра Долгополова оказалось достаточно для того, чтобы проанализировать возможности молодого представителя жанра живого общения со зрителями за рубежом. Оказалось, что выступления такого направления менее популярны в Европе по сравнению с Россией. В его планах была поездка и в США, где, как он считает, «самая качественная комедия современности», чтобы попробовать «повыступать» там. Но обстановка в мире в связи с пандемией коронавируса не располагает к путешествиям. Многие страны закрыли свои границы для иностранцев, так поступил и Израиль. Именно туда выехал из РФ артист вместе со своей подругой, здесь беглецы «подавали на визы». Всесторонне оценив свои шансы на интеграцию в новое общество, Долгополов предположил, что гораздо проще возвратиться домой и попробовать защитить свои права.

Он надеется, что его не лишат свободы сроком на год, согласно УК России, так как за публичное оскорбление чувств верующих есть и более мягкие виды наказания. Жалобу на выступление комика подал житель Подмосковья именно с такой формулировкой. Правоохранительные органы не уточняют, какие именно высказывания артиста побудили заявителя считать их оскорбительными.