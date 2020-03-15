 

«Дом-2»: У Милены Безбородовой обнаружили опухоль молочной железы

15.03.2020, 8:07, Разное

У участницы популярного реалити-шоу «Дом-2» Милены Безбородовой выявили опухоль молочной железы. В ходе операции по изменению формы и размеров груди врачи обнаружили несколько уплотнений.
Девушка, привлекающая внимание многочисленных поклонников программы, как оказалось, имеет заболевание онкологического характера. В настоящее время речь о хирургическом вмешательстве не идёт. Сама участница «телестройки» жаловалась, что у неё произошел рецидив прежнего заболевания. В 2019 году в молочных железах у Безбородовой врачи обнаружили несколько очагов поражения, причём в тот момент их можно было удалить, что и сделали хирурги.

Милена Безбородова рассказывала недавно, что её несколько тревожит дискомфорт в груди, после чего обратилась к специалистам по онкологическим заболеваниям. В ходе детализированного медицинского обследования врачи поставили участницу программы «Дом-2» в известность, что в её молочных железах имеется несколько небольших уплотнений. В дальнейшем хирурги определили, что опухоли не являются злокачественными.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Мнение: Зачем брать Перминову?

26.02 / Россия и Беларусь согласовали компенсацию в 15 долларов за баррель грязной нефти по «Дружбе»

20.01 / Мнение: Мы пришли с миром

16.01 / В Сочи ребенок пытался продать боевой снаряд

11.03 / Наследники умершей фанатки Киркорова подрались в телестудии из-за имущества

08.03 / Тюнинг-ателье Armytrix и Liberty Walk представили суперкар McLaren 650S Chernobyl

03.03 / Бренд Honor предлагает весенние скидки на смартфоны и ноутбуки до 9000 рублей

14.02 / Модель Тина Кунаки показала обнажённую фигуру на пляже в Бразилии

23.02 / Названы лучшие бюджетные наушники 2020 года дешевле 100 долларов с функцией шумоподавления

14.02 / Мнение: Менее воинственный герб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика