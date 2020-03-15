«Дом-2»: У Милены Безбородовой обнаружили опухоль молочной железы

15.03.2020, 8:07, Разное

У участницы популярного реалити-шоу «Дом-2» Милены Безбородовой выявили опухоль молочной железы. В ходе операции по изменению формы и размеров груди врачи обнаружили несколько уплотнений.

Девушка, привлекающая внимание многочисленных поклонников программы, как оказалось, имеет заболевание онкологического характера. В настоящее время речь о хирургическом вмешательстве не идёт. Сама участница «телестройки» жаловалась, что у неё произошел рецидив прежнего заболевания. В 2019 году в молочных железах у Безбородовой врачи обнаружили несколько очагов поражения, причём в тот момент их можно было удалить, что и сделали хирурги.



Милена Безбородова рассказывала недавно, что её несколько тревожит дискомфорт в груди, после чего обратилась к специалистам по онкологическим заболеваниям. В ходе детализированного медицинского обследования врачи поставили участницу программы «Дом-2» в известность, что в её молочных железах имеется несколько небольших уплотнений. В дальнейшем хирурги определили, что опухоли не являются злокачественными.