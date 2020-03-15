 

Туск предложил отложить выборы президента в Польше из-за коронавируса

15.03.2020, 8:05, Новости дня

Экс-президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск предложил отложить проведение президентских выборов в Польше в связи с эпидемией коронавируса. Об этом он написал 14 марта в Twitter.

“Эпидемия требует солидарности и единства. [Избирательная] кампания – это конкуренция, взаимная критика, борьба. Эпидемия исключает кампанию. Вывод один: нужно отложить выборы. По согласию всех сторон”, – сказал он.

Epidemia wymaga solidarno * ci i jedno * ci. Kampania to konkurencja, wzajemna krytyka, wr * cz walka. Epidemia WYKLUCZA kampani * . Wniosek jest jeden: trzeba prze * o * y * wybory. Za zgod * wszystkich.

— Donald Tusk (@donaldtusk) March 14, 2020

Сейчас должность президента Польши занимает Анджей Дуда. Очередные выборы главы государства должны состояться весной: первый тур намечен на 10 мая.

Накануне о том, что выборы могут быть перенесены, в эфире радиостанции RMF говорил также госсекретарь польского министерства внутренних дел Павел Шефернакер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

В Польше, сообщает минздрав страны, по состоянию на вечер 14 марта зарегистрировано 103 случая заражения, трое человек скончались.



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