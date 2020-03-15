 

Президент Бразилии Болсонару опроверг сообщения, что у него коронавирус

15.03.2020, 8:05, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару, чей пресс-секретарь Фабио Вайнгартен заразился коронавирусом, сообщил, что у него инфекции не обнаружили. Об этом Болсонару написал 13 марта в Facebook.

Ранее СМИ утверждали, что глава государства инфицирован.

“Тест показал негативный результат у президента Болсонару на COVID-19”, – сказано в сообщении.

Пост проиллюстрирован изображением президента Бразилии с неприличным жестом.

– HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro

Posted by Jair Messias Bolsonaro on Reede, 13. märts 2020

Через 19 минут он оставил еще одно сообщение в Facebook: “Не верьте фальшивым СМИ”.

– NÃO ACREDITE NA MÍDIA FAKE NEWS!- SÃO ELES QUE PRECISAM DE VOCÊS!

Posted by Jair Messias Bolsonaro on Reede, 13. märts 2020

Источники издания Estado de S.Paulo утверждают, что Болсонару в начале следующей недели сделает еще один тест на коронавирус, чтобы исключить заболевание.

У ряда людей из окружения Болсонару, в том числе у его пресс-секретаря Фабио Вайнгартена, выявили коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.



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