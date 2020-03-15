В доме Берии слышат страшные крики женщин и видят призрачный автомобиль

15.03.2020, 8:04, Разное

На территории России есть немало мест, которые в народе называют нечистыми или буквально проклятыми.

Одно из таких находится прямо в центре Москвы, это дом, в котором в 1940-х годах жил нарком внутренних дел СССР и ближайший советник Сталина – Лаврентий Берия.

Дом этот находится по адресу Малая Никитская, 28 и многие жители окрестных районов зовут его "нехорошим" домом. С виду это ничем не примечательный и не выдающийся серовато-голубоватый особняк в "полтора" этажа – один обычный, а второй в подвальном помещении.

Сейчас в этом здании располагается посольство Туниса, однако о последнем мало кто знает, зато огромное количество москвичей связывают этот дом с атмосферой страха и ужаса (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

С самого начала этот дом заполучил мрачную ауру, его строитель – московский градоначальник Степан Тарасов, в 1985 году прожил в этом здании всего несколько месяцев, а потом скончался от болезни. А когда вскоре произошла революцию, в подвале этого дома массово расстреливали людей.

В 1938 году этот дом заприметил глава НКВД Лаврентий Берий и решил сделать его своей резиденцией. Уже тогда у него была соответствующая репутация очень жестокого человека, кроме того он был очень охочий до женского пола.

Ходили слухи, что специально по приказу Берии по Москве ездили черные "Волги", которые подыскивали самых красивых девушек и похищали их. Девушек доставляли в здание на Малой Никитской, 28 и назад домой, возвращались далеко не все.

Что с ними там делали, тоже известно лишь по слухам, говорили, что если девушка сильно сопротивлялась, то ее убивали, а тело кидали в установленную в том же подвале дробилку или же сжигали в устроенном во дворе небольшом крематории. Говорили, что регулярно со двора этого дома шел неприятный темный дым, поэтому вскоре местные жители стали обходить этот дом стороной.

В 1953 году карьера Берии закончилась, а самого его казнили. По одним сведениям, его расстреляли в подвале его же дома, а тело сожгли в том же крематории. Правда это или нет, неизвестно, никаких актов о смерти Берии до наших дней не сохранилось.

Лаврентий Берия в суде. Фото: wikimedia.org

Но именно после того как Берия умер, в этом доме стали замечать настоящую чертовщину. Со временем истории об этих явлениях превратились в городские легенды, одна из которых утверждает про появляющуюся по ночам возле дома Берии черную машину-призрак.

Машина эта сама невидима, видны лишь ее горящие фары и слышно как она подъезжает близко к дому, а потом останавливается. Потом раздается звук распахивающейся двери автомобиля и из нее судя по звуку шагов выходит один из несколько человек. Эти люди о чем-то говорят или ругаются. После этого машина уезжает.

Также по ночам из подвального помещения дома можно иногда услышать громкие и полные боли крики женщин, их словно мучают или убивают. А если остаться в этом доме на ночь, то якобы можно услышать не только эти крики, но и звуки тяжелых шагов, словно кто-то грузно ходит по комнатам.

В 1990-е годы, когда это здание было передано посольству Туниса, они пригласили рабочих сделать ремонт в подвале. И те якобы нашли там множество разнообразных орудий и предметов для пыток людей. Судя по характеру Берии, возможно, что и он принимал в этом участие.

Исследователи паранормальных явлений утверждают, что у дома Берии очень гнетущая и темная энергетика, что его стены буквально пропитаны негативной энергией от боли и ужаса людей, которых тут мучили и убивали.

Положим, что они сильно преувеличивают, однако и те люди, которые не верят в аномальные явления, эзотерику и подобные вещи, признаются, что у дома Берии очень мрачная слава и что они бы не хотели тут жить.