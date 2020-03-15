Российский депутат-миллионер призвал дать богачам охрану из-за обвала рубля

15.03.2020, 8:04, Новости дня

Парламентарий пожаловался на всплеск преступности во времена экономической нестабильности.

В Тюмени депутат-справедливоросс Владимир Пискайкин заявил, что неплохо бы задуматься о том, как охранять богатых граждан. По мнению парламентария, дополнительную защиту богачам нужно дать из-за экономической нестабильности в России.

Пискайкин обеспокоился обвалом мировых рынков, которое спровоцировало обвал курса рубля и цен на нефть. В связи с этим на очередном заседании вице-спикер областной думы решил спросить у начальника регионального отдела полиции, как силовики планируют защищать богатых.

«У меня в целом вопрос к милиции… Полиции, милиции… Я не знаю как… Столько названий сейчас. Как мы знаем, доллар растёт, нефть падает. Мне кажется, в эти моменты идёт всплеск преступности. Вот мы охраняем детей, всех, кого вы сегодня назвали, охраняем. У меня вопрос: а есть оперативная информация, как богатых будем охранять? Ну, куда пойдут грабить? Не бедных же…» — сбивчиво поинтересовался депутат.

Глава тюменского УМВД Леонид Коломиец пояснил Пискайкину, что если у состоятельного человека есть какие-либо опасения за свою безопасность, он может обратиться в полицию или же нанять частную охрану. При этом полицейский подчеркнул, что за каждым богачом не должно вестись отдельного наблюдения.

Официальный доход Пискайкина в 2018 году составил 63 миллионов рублей. По данным СМИ, в собственности у депутата-миллионера находятся: 4 земельных участка, 5 квартир, дом, несколько машиномест, баня, квартира, парковочное место и оздоровительный отель в Германии, квартира на 114 кв. м в Болгарии.

Кроме того, на детей парламентария оформлено ещё два дома и четыре квартиры, две из которых находятся в Германии.

Пискайкин указан учредителем в 48 компаниях. Помимо строительных фирм и прочих организаций в этом списке фигурируют и ЧОПы, которые призваны обеспечивать профессиональную охрану. Чиновник также является собственником ООО «Новое Эльдорадо», которому принадлежит сеть тюменских супермаркетов.

Согласно расследованию URA.RU 2009 года, в начале нулевых он принимал участие в разделе бизнес-империи «Эльдорадо» после убийства её владельца Александра Никанорова. По информации издания, Пискайкин получал приличные бонусы благодаря связям с ОПГ криминального авторитета Юрия Тишенкова (более известного в уголовном мире как Ганс или «смотрящий за Тюменью»). В 1994 году будущего депутат задерживали по подозрению в рэкете. Тогда Пискайкин проходил в документах как член ОПГ Ганса.