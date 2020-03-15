«Мы все умрем»: фанаты «Зенита» прошлись оптимизмом по коронавирусу

15.03.2020, 8:04, Новости дня

Болельщики добавляли еще два хлопка.

Фанатский сектор питерского «Зенита» 14 марта выразил отношение к проблеме коронавируса на домашнем матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала».

Болельщики скандировали на трибуне «Газпром Арены» кричалку «Мы все умрем» и добавляли два хлопка. Также на стадионе петербургского клуба вывесили баннер «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем!».

Судя по всему, умрут они счастливыми, ведь «Зенит» победил со счетом 7:1.

Грандиозный заряд. Мы все умрем! pic.twitter.com/t4Ek5rhbQ6

— Fedor Pogorelov (@fpogo23) March 14, 2020