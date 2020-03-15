 

МКБ успешно завершил обновление автоматизированной банковской системы

15.03.2020, 7:36, Разное

При завершении перехода на новую автоматизированную
банковскую систему некоторые сервисы МКБ могут работать с небольшими
ограничениями. С учетом высокой нагрузки на пользовательские сервисы необходимо дополнительное время для стабилизации функционирования систем. В
банке извинились перед клиентами за доставленные неудобства.

Ранее в Московском кредитном банке объявили о смене АБС.
Благодаря новой системе развитие услуг и сервисов значительно ускорится,
большой объем клиентских операций будет осуществляться эффективнее, модернизируются IT-процессы.

Напомним, что в прошлом году Московский кредитный банк стал
лауреатом “Премии Рунета” в номинации “Мобильное приложение”. Жюри оценило расширенный функционал и удобство
приложения МКБ. В банке отметили, что к настоящему времени через
мобильные сервисы открывается почти половина накопительных счетов и более трети
вкладов.

Как писали “Дни.ру”, с помощью мобильного
приложения клиенты МКБ также могут отправить заявку на ипотечный кредит.
Пользователю достаточно указать стоимость недвижимости, первоначальный взнос и
желаемую сумму займа.

Московский кредитный банк входит в топ-3 частных кредитных
организаций по объему активов по данным ренкинга “Интерфакс-100”. МКБ
предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц.
МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых
кредитных организаций.



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