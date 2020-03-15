 

Британские ученые испугались «миллионов» заразившихся в Соединенном Королевстве

15.03.2020, 7:28, Новости дня

Британские ученые утверждают, что вспышка коронавируса в ближайшие несколько недель «затронет миллионы людей», если власти Соединенного Королевства не предпримут срочных мер. При этом к субботе в Великобритании было 1,14 тыс. заразившихся, 21 человек умер.

Авторы открытого письма, направленного британскому правительству, выразили обеспокоенность по поводу того, что британские власти не считают нужным закрыть школы и ограничить проведение массовых мероприятий. По мнению более чем 220 британский ученых и врачей, если власти Соединенного Королевства не предпримут срочных мер, то число заболевших и жертв значительно увеличится, передает РИА «Новости».

«Как ученые, живущие и работающие в Великобритании, мы хотели бы выразить нашу обеспокоенность по поводу действий, объявленных правительством 12 марта 2020 года в отношении вспышки коронавируса. В частности, мы глубоко озабочены сроками предлагаемого плана, который направлен на дальнейшую задержку мер по социальному дистанцированию», – говорится в письме.

По мнению ученых, данные о росте числа заболевших в Британии соответствуют тому, как ранее ухудшалась эпидемиологическая ситуация в Италии, Испании, Франции и Германии. В ближайшие несколько дней число заразившихся коронавирусом в Соединенном Королевстве может достичь десятков тысяч, полагают они.

«В условиях неограниченного роста эта вспышка затронет миллионы людей в ближайшие несколько недель. Скорее всего, это создаст серьезный риск того, что Национальная служба здравоохранения (NHS) не сможет справиться с потоком пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, так как количество мест в отделениях интенсивной терапии в Великобритании не больше, чем в других соседних странах с аналогичным населением», – предупреждают авторы письма.

Ученые убеждены, что если ввести более жесткие меры по социальному дистанцированию немедленно, то можно «резко замедлить рост (числа заболевших) и спасти тысячи жизней».

«Мы считаем, что меры социального дистанцирования, принятые на сегодняшний день, недостаточны, и мы считаем, что дополнительные и более ограничительные меры должны быть приняты немедленно, как это уже происходит в других странах по всему миру», – заявили авторы обращения.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

В связи с этим президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы. РФ с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

По данным ВОЗ, к полудню субботы число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тыс. человек, общее число заразившихся в мире превысило 142 тыс. человек.



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