Усик о коронавирусе: Непонятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику

15.03.2020, 7:18, Новости дня

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что не понимает паники из-за коронавируса. Об этом украинец сказал 13 марта в интервью iFL TV.

Журналист спросил, сильно ли его задевает пандемия коронавируса.

“Единственное, что мне непонятно – почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если даже что-то, не дай бог, произойдет, вы ничего просто не измените. То есть нужно жить, мыть руки, пшикать вот такими штучками (антисептиком. – “ГОРДОН”), просто смотреть за собой. Гигиена и все остальное”, – объяснил Усик.

По его словам, “большие проблемы есть”.

“У нас люди умирают от туберкулеза, от СПИДа. И ничего. А тут, видите ли, грипп”, – подчеркнул боксер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.