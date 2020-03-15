 

Латвия из-за коронавируса закрывает границы с 17 марта

15.03.2020, 7:18, Новости дня

Правительство Латвии с 17 марта закрывает границу в рамках борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба латвийского кабинета министров.

С 17 марта будут прекращены международные пассажирские перевозки всеми видами транспорта. В Латвию будут пропускать только латвийских граждан и иностранцев, которые постоянно проживают на территории страны; из Латвии – только иностранцев, желающих вернуться на родину.

На перевозку грузов запрет не распространяется, подчеркнули в правительстве Латвии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

12 марта правительство Латвии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением вируса. По состоянию на вечер 14 марта в стране подтверждено 26 случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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