Bild – в чрезвычайной ситуации снабжением немецких магазинов займётся бундесвер

15.03.2020, 7:06, Новости дня

Германии не стоит опасаться нехватки продовольствия, приводит Bild слова министра транспорта ФРГ Андреаса Шойера. Об этом он заявил в связи с ажиотажным спросом на ряд продуктов, обусловленным распространением коронавируса. При этом министр отметил, что в случае ухудшения ситуации помогать со снабжением супермаркетов будет бундесвер.



Reuters

Боязнь заразиться коронавирусом привела в Германии к ажиотажной скупке товаров, пишет Bild: в магазинах всё чаще можно наблюдать пустые полки. Особой популярностью у покупателей пользуются консервы, туалетная бумага и спагетти.

Согласно оценкам экспертов, спрос на некоторые категории товаров вырос более чем на 100 %, пишет издание. Однако стоит ли опасаться реальной нехватки продуктов? Как отмечает Bild, наиболее важным элементом для заполнения супермаркетов является функционирующая логистическая инфраструктура. Отвечающий за неё министр транспорта ФРГ Андреас Шойер заявил о том, что Германия хорошо подготовлена к подобной ситуации.

По словам Шойера, представители ритейл-индустрии испытывают логистические трудности, однако угрозы дефицита нет. Кроме того, министерство сотрудничает с супремаркетами, чтобы обеспечить снабжение даже в трудные времена.

Шойер также рассказал о планах на случай ухудшения ситуации: к примеру, если Польша закроет свои границы, то это окажет прямое воздействие на ситуацию со снабжением в ФРГ, поскольку многие грузы идут в Германию именно с польской территории. «Если дойдёт до дефицита, то снабжением может заняться бундесвер», — приводит издание слова министра. При этом Шойер подчеркнул, что такие меры возможны лишь в «худшем из сценариев».